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Місія МВФ приїде в Україну – Маркарова назвала терміни

Оціночна місія МВФ приїде в Україну для того, аби переглянути програму stand-by.

Місія МВФ приїде в Україну – Маркарова назвала терміни

Міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що у травні-червні 2019 року очікується прибуття місії Міжнародного валютного фонду в Україну, яка займатиметься переглядом програми stand-by.

Тільки після цього в МВФ розглядатимуть рішення щодо надання наступного траншу Україні.

За словами Маркарової, минулого тижня в країні працювала технічна місія МВФ, а не оціночна.

Вона додала, що у Фонді стурбовані рішенням Конституційного суду щодо скасування відповідальності за незаконне збагачення, а також затримкою з великою приватизацією.

Читайте: Меморандум МВФ: які зобов’язання ще не виконала Україна

До слова, у Нафтогазі планують обговорити з МВФ питання щодо підвищення ціни на газ для населення.

Джерело: УНІАН

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