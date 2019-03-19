Оціночна місія МВФ приїде в Україну для того, аби переглянути програму stand-by.

Міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що у травні-червні 2019 року очікується прибуття місії Міжнародного валютного фонду в Україну, яка займатиметься переглядом програми stand-by.

Тільки після цього в МВФ розглядатимуть рішення щодо надання наступного траншу Україні.

За словами Маркарової, минулого тижня в країні працювала технічна місія МВФ, а не оціночна.

Вона додала, що у Фонді стурбовані рішенням Конституційного суду щодо скасування відповідальності за незаконне збагачення, а також затримкою з великою приватизацією.

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До слова, у Нафтогазі планують обговорити з МВФ питання щодо підвищення ціни на газ для населення.