Під час проведення виборів президента України погода буде теплою та сонячною.

У день президентських виборів, 31 березня, на всій території України сухо і сонячно, вітер західний, північно-західний – до 3-8 м/с.

Середня нічна температура по країні 1-6° вище нуля, а вдень – до 12-17° тепла.

У Києві 31 березня теж без опадів, вночі 3-5° тепла, вдень 14-16°.

Синоптик Наталія Діденко зазначила, що за попередніми прогнозами у день тиші та під час проведення президентських виборів в Україні очікується сонячна та тепла погода.

Температура повітря прогріється до +14…+19 градусів.

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Раніше Факти ICTV писали, що Центральна виборча комісія не допустила до виборів 24 спостерігачів ОБСЄ з громадянством РФ.