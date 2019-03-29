Під час проведення виборів президента України погода буде теплою та сонячною.
У день президентських виборів, 31 березня, на всій території України сухо і сонячно, вітер західний, північно-західний – до 3-8 м/с.
Середня нічна температура по країні 1-6° вище нуля, а вдень – до 12-17° тепла.
У Києві 31 березня теж без опадів, вночі 3-5° тепла, вдень 14-16°.
Синоптик Наталія Діденко зазначила, що за попередніми прогнозами у день тиші та під час проведення президентських виборів в Україні очікується сонячна та тепла погода.
Температура повітря прогріється до +14…+19 градусів.
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Раніше Факти ICTV писали, що Центральна виборча комісія не допустила до виборів 24 спостерігачів ОБСЄ з громадянством РФ.
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