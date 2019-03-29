PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Якою буде погода у день виборів президента України

Під час проведення виборів президента України погода буде теплою та сонячною.

Якою буде погода у день виборів президента України

У день президентських виборів, 31 березня, на всій території України сухо і сонячно, вітер західний, північно-західний – до 3-8 м/с.

Середня нічна температура по країні 1-6° вище нуля, а вдень – до 12-17° тепла.

У Києві 31 березня теж без опадів, вночі 3-5° тепла, вдень 14-16°.

Синоптик Наталія Діденко зазначила, що за попередніми прогнозами у день тиші та під час проведення президентських виборів в Україні очікується сонячна та тепла погода.

Температура повітря прогріється до +14…+19 градусів.

Читайте: Вибори в Україні 2019 – кандидати

Раніше Факти ICTV писали, що Центральна виборча комісія не допустила до виборів 24 спостерігачів ОБСЄ з громадянством РФ.

Джерело: Укргідрометцентр

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вихідні в квітні 2019: школярі відпочинуть через вибори і Великдень
Вибори 2019: ЦВК заборонила ставити в бюлетенях позначку Вибув
Чи можна вклеїти фото у паспорт не за місцем прописки
Гусь іде на вибори: інструкція від Мін’юсту, як проголосувати
Активісти, політики і журналісти: американські спостерігачі на виборах 2019
Що робити, якщо запрошення на вибори не прийшло
День тиші перед виборами 2019: заборони і покарання
Вибори 2019: як дізнатися свою дільницю для голосування
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка