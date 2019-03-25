Новая одежда бойцов ВСУ защищает тело от воды, ветра и холода.
Новый комплект одежды для холодной погоды испытали бойцы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
В новой одежде для военнослужащих специалисты объединили элементы, используемые как в зимних, так и в демисезонных костюмах.
Благодаря термобелью происходит отвод влаги от тела; флис эту влагу выводит и сохраняет тепло; утеплитель выполняет функцию изоляционного барьера; мембрана как верхний слой одежды защищает от непогоды.
ВСУ показали новую одежду для холодной погоды / 3 фотографии
Читайте: Как новый дрон ВСУ Bayraktar TB2 поражает цели – первое видео
Также для повышения защиты ботинок от снега, дождя и ветра была создана новая конструкция облегченных бахил.
Напомним, ВСУ получили от Канады 56 внедорожников Ford различных модификаций.
Источник: ГУ РСМЗО ВСУ
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+