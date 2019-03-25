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ВСУ показали новую одежду для холодной погоды

Новая одежда бойцов ВСУ защищает тело от воды, ветра и холода.

ВСУ показали новую одежду для холодной погоды

Новый комплект одежды для холодной погоды испытали бойцы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В новой одежде для военнослужащих специалисты объединили элементы, используемые как в зимних, так и в демисезонных костюмах.

Благодаря термобелью происходит отвод влаги от тела; флис эту влагу выводит и сохраняет тепло; утеплитель выполняет функцию изоляционного барьера; мембрана как верхний слой одежды защищает от непогоды.

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ВСУ показали новую одежду для холодной погоды / 3 фотографии

Читайте: Как новый дрон ВСУ Bayraktar TB2 поражает цели – первое видео

Также для повышения защиты ботинок от снега, дождя и ветра была создана новая конструкция облегченных бахил.

Напомним, ВСУ получили от Канады 56 внедорожников Ford различных модификаций.

Источник: ГУ РСМЗО ВСУ

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