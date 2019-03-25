Новий одяг бійців ЗСУ захищає тіло від води, вітру і холоду.
Новий комплект одягу для холодної погоди випробували бійці 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ.
У новому одязі для військовослужбовців фахівці поєднали елементи, що використовуються як у зимових, так і у демісезонних костюмах.
Завдяки термобілизні відбувається відвід вологи від тіла; фліс цю вологу виводить та зберігає тепло; утеплювач виконує функцію ізоляційного бар‘єру; мембрана як верхній шар одягу захищає від негоди.
ЗСУ показали новий одяг для холодної погоди / 3 фотографии
Читайте: Як новий дрон ЗСУ Bayraktar TB2 вражає цілі – перше відео
Також для підвищення захисту черевиків від снігу, дощу та вітру було створено нову конструкцію полегшених бахіл.
Нагадаємо, ЗСУ отримали від Канади 56 позашляховиків Ford різних модифікацій.
Джерело: ГУ РСМЗ ЗСУ
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+