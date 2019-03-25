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Факти / Україна

ЗСУ показали новий одяг для холодної погоди

Новий одяг бійців ЗСУ захищає тіло від води, вітру і холоду.

ЗСУ показали новий одяг для холодної погоди

Новий комплект одягу для холодної погоди випробували бійці 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ.

У новому одязі для військовослужбовців фахівці поєднали елементи, що використовуються як у зимових, так  і у демісезонних костюмах.

Завдяки термобілизні відбувається відвід вологи від тіла; фліс цю вологу виводить та зберігає тепло; утеплювач виконує функцію ізоляційного бар‘єру; мембрана як верхній шар одягу захищає від негоди.

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ЗСУ показали новий одяг для холодної погоди / 3 фотографии

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Також для підвищення захисту черевиків від снігу, дощу та вітру було створено нову конструкцію полегшених бахіл.

Нагадаємо, ЗСУ отримали від Канади 56 позашляховиків Ford різних модифікацій.

Джерело: ГУ РСМЗ ЗСУ

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