Новий одяг бійців ЗСУ захищає тіло від води, вітру і холоду.

Новий комплект одягу для холодної погоди випробували бійці 95-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ.

У новому одязі для військовослужбовців фахівці поєднали елементи, що використовуються як у зимових, так і у демісезонних костюмах.

Завдяки термобілизні відбувається відвід вологи від тіла; фліс цю вологу виводить та зберігає тепло; утеплювач виконує функцію ізоляційного бар‘єру; мембрана як верхній шар одягу захищає від негоди.













ЗСУ показали новий одяг для холодної погоди / 3 фотографии

Читайте: Як новий дрон ЗСУ Bayraktar TB2 вражає цілі – перше відео

Також для підвищення захисту черевиків від снігу, дощу та вітру було створено нову конструкцію полегшених бахіл.

Нагадаємо, ЗСУ отримали від Канади 56 позашляховиків Ford різних модифікацій.

Джерело: ГУ РСМЗ ЗСУ