Александр Вилкул заявил, что прекратит войну в Донбассе в случае своей победы.
Лидер оппозиции Александр Вилкул в эфире ICTV на программе Свобода слова заявил о готовности в кратчайшие сроки закончить войну на Донбассе после избрания президентом Украины.
– Мира одинаково хотят и в Донецке, и во Львове. Вопрос в том, по какому пути страна пойдет после выборов. Один вариант – туда, куда нас тянет Порошенко и похожие на него кандидаты – это путь 15-миллионой нищей аграрной страны с проданной землей, бедными людьми и войной до последнего украинца.
Есть еще те, кто предлагает вариант капитуляции. Я предлагаю четкий пошаговый план того, как сделать Украину мирной, нейтральной, экономически сильной и независимой страной с высокими зарплатами и достойными пенсиями.
В нашей команде собрались самые сильные антикризисные менеджеры, которые не раз поднимали предприятия из руин, выплачивали задолженности по заработной плате и добивались успеха, – заявил кандидат в президенты от Оппозиционного блока Александр Вилкул в эфире ICTV.
По его словам, возможности Украины безграничны.
– Мы не нищая и бесперспективная страна. Мы обманутая и разворованная страна. А нам нужно сделать так, чтобы молодые люди хотели жить в Украине и трудиться на ее благо. Наше географическое положение не должно быть нашим недостатком.
Наоборот – это наше огромное преимущество. Это возможность реализовать наш уникальный транзитный потенциал, возможность стать мостом между Востоком и Западом, – отметил лидер оппозиции.
Желание построить сильную процветающую страну, по мнению Вилкула, должно объединить украинцев.
Читайте: Уровень заботы о людях с инвалидностью – это показатель уровня человечности власти – Вилкул
– Мира одинаково хотят и в Донецке, и во Львове. Развитой промышленности с высокими зарплатами хотят и в Днепре, и в Луцке. Желание иметь хорошие пенсию и медицину объединяет и Кривой Рог, и Черновцы.
Желание говорить на родном языке одинаково и для Ужгорода, и для Одессы. Не может быть национальной идеей вопрос вражды и долгов. А это именно то, что делает нынешняя власть. Мы должны показать, что мы можем объединиться.
Я готов взять на себя ответственность быстро закончить войну, поднять экономику, организовать достойную социальную защиту – создать страну, в которой хотели бы жить мы и наши дети, – подчеркнул Вилкул.
Напомним, Вилкул дал скандальное интервью Гордону – рассказал о тайной поездке в “ЛНР”.