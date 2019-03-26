Александр Вилкул заявил, что прекратит войну в Донбассе в случае своей победы.

Лидер оппозиции Александр Вилкул в эфире ICTV на программе Свобода слова заявил о готовности в кратчайшие сроки закончить войну на Донбассе после избрания президентом Украины.

– Мира одинаково хотят и в Донецке, и во Львове. Вопрос в том, по какому пути страна пойдет после выборов. Один вариант – туда, куда нас тянет Порошенко и похожие на него кандидаты – это путь 15-миллионой нищей аграрной страны с проданной землей, бедными людьми и войной до последнего украинца. Есть еще те, кто предлагает вариант капитуляции. Я предлагаю четкий пошаговый план того, как сделать Украину мирной, нейтральной, экономически сильной и независимой страной с высокими зарплатами и достойными пенсиями. В нашей команде собрались самые сильные антикризисные менеджеры, которые не раз поднимали предприятия из руин, выплачивали задолженности по заработной плате и добивались успеха, – заявил кандидат в президенты от Оппозиционного блока Александр Вилкул в эфире ICTV.

По его словам, возможности Украины безграничны.

– Мы не нищая и бесперспективная страна. Мы обманутая и разворованная страна. А нам нужно сделать так, чтобы молодые люди хотели жить в Украине и трудиться на ее благо. Наше географическое положение не должно быть нашим недостатком. Наоборот – это наше огромное преимущество. Это возможность реализовать наш уникальный транзитный потенциал, возможность стать мостом между Востоком и Западом, – отметил лидер оппозиции.

Желание построить сильную процветающую страну, по мнению Вилкула, должно объединить украинцев.

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– Мира одинаково хотят и в Донецке, и во Львове. Развитой промышленности с высокими зарплатами хотят и в Днепре, и в Луцке. Желание иметь хорошие пенсию и медицину объединяет и Кривой Рог, и Черновцы. Желание говорить на родном языке одинаково и для Ужгорода, и для Одессы. Не может быть национальной идеей вопрос вражды и долгов. А это именно то, что делает нынешняя власть. Мы должны показать, что мы можем объединиться. Я готов взять на себя ответственность быстро закончить войну, поднять экономику, организовать достойную социальную защиту – создать страну, в которой хотели бы жить мы и наши дети, – подчеркнул Вилкул.

Напомним, Вилкул дал скандальное интервью Гордону – рассказал о тайной поездке в “ЛНР”.