Олександр Вілкул заявив, що припинить війну на Донбасі у разі своєї перемоги.

Лідер опозиції Олександр Вілкул в ефірі ICTV в програмі Свобода слова заявив про готовність у найкоротші терміни закінчити війну на Донбасі після обрання президентом України.

– Миру однаково хочуть і в Донецьку, і у Львові. Питання в тому, яким шляхом країна піде після виборів. Один варіант – туди, куди нас тягне Порошенко і схожі на нього кандидати – це шлях 15-мільйонної злиденної аграрної країни з проданою землею, бідними людьми і війною до останнього українця. Є ще ті, хто пропонує варіант капітуляції. Я пропоную чіткий покроковий план того, як зробити Україну мирною, нейтральною, економічно сильною і незалежною країною з високими зарплатами і гідними пенсіями. В нашій команді зібралися найсильніші антикризові менеджери, які не раз піднімали підприємства з руїн, виплачували заборгованості по заробітній платі і домагалися успіху, – заявив кандидат в президенти від Опозиційного блоку Олександр Вілкул в ефірі ICTV.

За його словами, можливості України безмежні.

– Ми не бідна і безперспективна країна. Ми обдурена і розкрадена країна. А нам потрібно зробити так, щоб молоді люди хотіли жити в Україні і працювати на її благо. Наше географічне положення не повинно бути нашим недоліком. Навпаки – це наша величезна перевага. Це можливість реалізувати наш унікальний транзитний потенціал, можливість стати мостом між Сходом і Заходом, – зазначив лідер опозиції.

Бажання побудувати сильну процвітаючу країну, на думку Вілкула, має об’єднати українців.

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– Миру однаково хочуть і в Донецьку, і у Львові. Розвинутої промисловості з високими зарплатами хочуть і в Дніпрі, і в Луцьку. Бажання мати хороші пенсії і медицину об’єднує і Кривий Ріг, і Чернівці. Бажання говорити рідною мовою однакове і для Ужгорода, і для Одеси. Не може бути національною ідеєю питання ворожнечі і боргів. А це саме те, що робить нинішня влада. Ми повинні показати, що ми можемо об’єднатися. Я готовий взяти на себе відповідальність швидко закінчити війну, підняти економіку, організувати гідний соціальний захист – створити країну, в якій хотіли б жити ми і наші діти, – підкреслив Вілкул.

Нагадаємо, Вілкул дав скандальне інтерв’ю Гордону – розповів про таємну поїздку в “ЛНР”.