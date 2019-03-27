Тарифы на газ для промышленных потребителей с 1 апреля будут снижены на 23,6% – до 6233 грн/тыс. кубометров.

НАК Нафтогаз Украины с 1 апреля снизил цены для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, которые покупают газ на условиях оплаты в течение или после периода поставки.

– Цена газа для таких потребителей составит 6233 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами), что на 23,6% меньше мартовской цены, – говорится в сообщении.

Ранее Нафтогаз с апреля снизил цены на газ для бытовых потребителей на 2% – с 8,55 до 8,38 грн.

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В Нафтогазе заявили, что у компании есть возможность не повышать цену на газ. При этом либерализацию поставок голубого топлива планируется провести с 1 апреля 2019 года. Это стало возможным благодаря снижению цены на газ на европейском рынке.

Источник: НАК Нафтогаз України