PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Ціни на газ для промисловості знижено майже на 24% 

Тарифи на газ для промислових споживачів з 1 квітня буде знижено на 23,6% – до 6 233 грн/тис. кубометрів.

Ціни на газ для промисловості знижено майже на 24% 

НАК Нафтогаз України з 1 квітня знизив ціни для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання, що купують газ на умовах оплати протягом або після періоду поставки.

– Ціна газу для таких споживачів складе 6 233 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами), що на 23,6% менше березневої ціни, – йдеться у повідомленні.

Раніше Нафтогаз з квітня знизив ціни на газ для побутових споживачів на 2% – з 8,55 до 8,38 грн.

ЧитайтеНафтогаз обговорить з МВФ зниження ціни на газ

У Нафтогазі заявили, що у компанії є можливість не підвищувати ціну на газ. При цьому лібералізацію постачання блакитного палива планують провести з 1 квітня 2019 року. Це стало можливим завдяки зниженню ціни на газ на європейському ринку.

Джерело: НАК Нафтогаз України

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Порошенко розповів, коли Україна перестане імпортувати газ
Космічні платіжки: НКРЕКП оштрафувала іще 4 облгази
Кабмін продовжив контракт з Коболєвим: терміни та умови
Кабмін продовжить контракт з Коболєвим на рік
Ляшко зірвав засідання Кабміну і влаштував сварку з Гройсманом
Тарифи на газ для населення знижено з квітня – Нафтогаз
Завищені тарифи облгазів: як не платити зайве та чи є ризик втратити субсидію
Росія хоче почати нову газову війну – Клімкін
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка