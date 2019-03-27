Тарифи на газ для промислових споживачів з 1 квітня буде знижено на 23,6% – до 6 233 грн/тис. кубометрів.

НАК Нафтогаз України з 1 квітня знизив ціни для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання, що купують газ на умовах оплати протягом або після періоду поставки.

– Ціна газу для таких споживачів складе 6 233 грн/тис. куб. м (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами), що на 23,6% менше березневої ціни, – йдеться у повідомленні.

Раніше Нафтогаз з квітня знизив ціни на газ для побутових споживачів на 2% – з 8,55 до 8,38 грн. Читайте: Нафтогаз обговорить з МВФ зниження ціни на газ У Нафтогазі заявили, що у компанії є можливість не підвищувати ціну на газ. При цьому лібералізацію постачання блакитного палива планують провести з 1 квітня 2019 року. Це стало можливим завдяки зниженню ціни на газ на європейському ринку.

Джерело: НАК Нафтогаз України