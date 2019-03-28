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Куда пожаловаться на врача – инструкция

Если врач оказывает плохие услуги, пишите жалобы и фиксируйте официальное правонарушения, потому что отстаивать свои права и реагировать на их нарушения в рамках закона – обязательный элемент культуры развитого общества.

Куда пожаловаться на врача – инструкция

Когда врачи нарушают ваши права или предоставляют ненадлежащие медицинские услуги, вы имеете право пожаловаться и получить компенсацию.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, как действовать и куда обращаться, когда врачи нанесли вам вред.

Врач нарушает права

Не стоит молчать, когда ваши права нарушают. Если здоровью причинен вред, то вы можете получить компенсацию, обратившись с жалобой. Ответчиком будет либо непосредственно врач-ФЛП, или учреждение охраны здорвья.

Оптимальный вариант – письменное заявление, она обязывает учреждение предоставить вам ответ.

Если заявление вы принесли лично, то попросите зарегистрировать его, а если отправляете по почте, то укажите адрес электронной почты, на которую должен прийти ответ.

Что указать в заявлении

  • ФИО полностью;
  • Место жительства;
  • Четкая формулировка проблемы, которая произошла;
  • Если вы хотите присутствовать при рассмотрении обращения, укажите это;
  • Подпись и дата.

Куда обращаться с жалобой

  1. К главному врачу с письменным заявлением/жалобой;
  2. Если нет реакции, обратитесь в департамент здравоохранения вашего города или области;
  3. Далее можно обращаться на горячую линию местных органов исполнительной власти;
  4. Если не удалось решить ситуацию, обратитесь на горячую линию правительства по телефону 1545.

Все имеют право подать заявление с просьбой провести клинико-экспертную комиссию в городских, районных, областных департаментах здравоохранения. Они контролируют качество оказания помощи и рассматривают все случаи, в которых может идти речь о неподобающей помощи пациенту.

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Инспекция по вопросам защиты прав потребителей

Обращение в инспекцию всегда бесплатное, поэтому если на ни одному из этапов вы не получили желаемого результата, то пациент имеет право обратиться в суд.

За бесплатной правовой поддержкой можно обратиться в соответствующие центры.

Если ответ вас не удовлетворяет

Полученный ответ не соответствует ожиданиям? Тогда можно подать жалобу к руководству высшего уровня. Например, если не удалось решить ситуацию на уровне главного врача – подать жалобу в местный департамента здравоохранения.

В таких случаях надо действовать оперативно, потому что обращаться можно в течение месяца после того, как вас ознакомили с решением. Иначе ваш запрос могут отклонить.

Сколько времени рассматривают обращения

  • До 15 дней – обращения, не требующие дополнительного изучения;
  • До 30 дней – обращения, требующие дополнительного изучения;
  • До 45 дней – обращение, изучить обстоятельства которых невозможно в 30-дневный срок. В таком случае вам сообщат об этом.

 

Ранее, Факты ICTV писали, что делать, когда врач требует взятку.

Фото: Pexels

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