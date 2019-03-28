Якщо лікар надає погані послуги, пишіть скарги і фіксуйте офіційні праворушення, бо відстоювати свої права й реагувати на їхнє порушення в межах закону — обов’язковий елемент культури розвиненого суспільства.

Коли лікарі порушують ваші права або надають неналежні медичні послуги, ви маєте право поскаржитися та отримати компенсацію.

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун пояснила, як діяти і куди звертатися, коли лікарі заподіяли вам шкоду.

Лікар порушує права

Не варто мовчати, коли ваші права порушують. Якщо здоров’ю завдано шкоди, то ви можете отримати компенсацію, звернувшись із скаргою. Відповідачем буде або безпосередньо лікар-ФОП, або заклад охорони здорв’я.

Оптимальний варіант — письмова заява, вона зобов’язує установу надати вам відповідь.

Якщо заяву ви принесли особисто, то попросіть зареєструвати її, а якщо надсилаєте поштою, то вкажіть електронну адресу, на яку має прийти відповідь.

Що зазначити в заяві

ПІП повністю;

Місце проживання;

Чітке формулювання проблеми, яка сталася;

Якщо ви хочете бути присутнім при розгляді звернення, вкажіть це;

Підпис і дата.

Куди звертатися зі скаргою

До головного лікаря із письмовою заявою/скаргою; Якщо немає реакції, зверніться у департамент охорони здоров’я вашого міста чи області; Далі можна звертатися на гарячу лінію місцевих органів виконавчої влади; Якщо не вдалося владнати ситуацію, зверніться на гарячу лінію уряду за телефоном 1545.

Усі мають право подати заяву з проханням провести клініко-експертну комісію в міських, районних, обласних департаментах охорони здоров’я. Вони контролюють якість надання допомоги і розглядають усі випадки, в яких може йтися про неналежну допомогу пацієнту.

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Інспекція з питань захисту прав споживачів

Звернення в інспекцію завжди безкоштовне, тому якщо на жодному з етапів ви не отримали бажаного результату, то пацієнт має право звернутися до суду.

За безкоштовною правовою підтримкою можна звернутися у відповідні центри.

Якщо відповідь вас не задовольняє

Отримана відповідь не відповідає очікуванням? Тоді можна подати скаргу до керівництва вищого рівня. Наприклад, якщо не вдалося владнати ситуацію на рівні головного лікаря — подати скаргу до місцевого департаменту охорони здоров’я.

У таких випадках треба діяти оперативно, бо звертатися можна протягом місяця після того, як вас ознайомили з рішенням. Інакше ваш запит можуть відхилити.

Скільки часу розглядають звернення

До 15 днів — звернення, які не потребують додаткового вивчення;

До 30 днів — звернення, які потребують додаткового вивчення;

До 45 днів — звернення, вивчити обставини яких неможливо у 30-денний термін. У такому випадку вас повідомлять про це.

Раніше, Факти ICTV писали, що робити, коли лікар вимагає хабар.