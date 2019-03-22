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Що робити, коли лікар вимагає хабар

Безкоштовне лікування, як квітка папороті, всі чули, але ніхто не бачив. Лікарі знаходять різні шляхи для виманювання грошей у пацієнта.

Що робити, коли лікар вимагає хабар

Медичні послуги – затратна річ. Прийшли в лікарню, довго стоїмо у черзі в очікуванні потрапити на прийом. Як тільки заходимо у кабінет лікаря, то одразу просять гроші за будь-яку консультацію.

Лікарські схеми 

Керівниця благодійної організації Богдана Левицька показала фотографії маленької Евеліни. У дворічної дівчинки виявили пухлину на печінці. Жінка каже, що гроші збирали з усіх ресурсів, де було можливо, але у підсумку зіткнулися з  підступністю лікарів.

– Лікар одразу сказав, що у них діє обов’язкова програма – благодійний внесок 6,5 тис. грн, – розповіла Богдана Левицька.

Богдана не змовчала і надала розголосу цій ситуації, але так вчиняють не всі.

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Чи потрібна оплата

Усі благодійні внески вже за своєю назвою вказують, що вони добровільні. Пацієнт не повинен в примусовому порядку оплачувати всі внески. Увесь обіг благодійних коштів фіксується в системі і людина отримує чек.

У пацієнта залишається право на термінове безкоштовне оперативне втручання, якщо є загроза життю.

Нагадаємо, в Україні з’явилася електронна карта сімейних лікарів та медичних закладів, де можна отримати первинну медичну допомогу.

Джерело: Ранок у великому місті

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