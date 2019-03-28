Європейський союз закликає Російську Федерацію негайно звільнити затриманих кримських татар після нових обшуків у їхніх домівках.

Євросоюз закликає Росію припинити обшуки та арешти кримських татар у тимчасово окупованому Криму.

Постійне представництво ЄС при ОБСЄ у Відні виступило з відповідною заявою на засіданні Постійної ради.

– Європейський союз занепокоєний повідомленнями про обшуки домівок у незаконно анексованому Криму з подальшими затриманнями. З часу незаконної анексії Росією ситуація з правами людини в Криму суттєво погіршилася. Ми очікуємо, що Росія припинить тиск на кримських татар. Крим – це Україна, – йдеться у повідомленні.

#EU is concerned about reports on house searches in illegally annexed #Crimea with subsequent detentions; Since illegal annexation by #Russia, #HumanRights situation in Crimea significantly deteriorated. We expect Russia to end pressure on Crimean Tatars. #crimeaisukraine — EU at OSCE (@EUOSCE) 28 марта 2019 г.

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Британське посольство в Україні також висловило занепокоєння незаконними обшуками та арештами кримських татар.

– Ми закликаємо Росію припинити порушення прав людини і переслідування тих, хто виступає проти її незаконної анексії Криму, та негайно звільнити затриманих кримських татар. Крим – це Україна, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 березня в окупованому Криму російські силовики провели відразу 25 обшуків у кримськотатарських активістів.