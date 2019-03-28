PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Росія повинна негайно звільнити затриманих кримських татар – ЄС

Європейський союз закликає Російську Федерацію негайно звільнити затриманих кримських татар після нових обшуків у їхніх домівках.

Росія повинна негайно звільнити затриманих кримських татар – ЄС

Євросоюз закликає Росію припинити обшуки та арешти кримських татар у тимчасово окупованому Криму.

Постійне представництво ЄС при ОБСЄ у Відні виступило з відповідною заявою  на засіданні Постійної ради.

– Європейський союз занепокоєний повідомленнями про обшуки домівок у незаконно анексованому Криму з подальшими затриманнями.

З часу незаконної анексії Росією ситуація з правами людини в Криму суттєво погіршилася. Ми очікуємо, що Росія припинить тиск на кримських татар. Крим – це Україна, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Новий етап репресій: Путін оголосив війну кримським татарам

Британське посольство в Україні також висловило занепокоєння незаконними обшуками та арештами кримських татар.

– Ми закликаємо Росію припинити порушення прав людини і переслідування тих, хто виступає проти її незаконної анексії Криму, та негайно звільнити затриманих кримських татар. Крим – це Україна, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 27 березня в окупованому Криму російські силовики провели відразу 25 обшуків у кримськотатарських активістів.

Джерело: Євросоюз

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Новий етап репресій: Путін оголосив війну кримським татарам
Окупанти через “суд” намагаються відібрати єдиний храм ПЦУ у Криму
Європарламент вимагає від Росії негайно відпустити українських політв’язнів
Справа Хізб ут-Тахрір: у Криму проходять масові обшуки
В окупованому Криму не залишилося україномовних шкіл – правозахисники
На кордоні з Кримом затримали бойовика “Домового”
В Україну не пустили двох російських акторів
Росія готується до розміщення ядерної зброї в Криму – розвідка
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка