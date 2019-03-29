Во время проведения выборов президента Украины погода будет теплой и солнечной.
В день президентских выборов, 31 марта, на всей территории Украины сухо и солнечно, ветер западный, северо-западный – до 3-8 м/с.
Средняя ночная температура по стране 1-6° выше нуля, а днем – до 12-17° тепла.
В Киеве 31 марта тоже без осадков, ночью 3-5° тепла, днем 14-16°.
Синоптик Наталья Диденко отметила, что по предварительным прогнозам в день тишины и во время проведения президентских выборов в Украине ожидается солнечная и теплая погода.
Температура воздуха прогреется до +14 …+ 19 градусов.
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Ранее Факты ICTV писали, что Центральная избирательная комиссия не допустила к выборам 24 наблюдателей ОБСЕ с гражданством РФ.
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