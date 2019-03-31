Эксцессы и нарушения, испорченные бюллетени, дома-рукавички с несколькими сотнями избирателей и председатель участка под градусом. Как украинцы выбирали президента?

В Украине открылось почти 30 тыс. избирательных участков. Не считая аннексированного Крыма и ОРДЛО, воспользоваться правом голоса могли более 30 млн украинском.

Процесс голосования контролировали более 2000 официальных международных наблюдателей из 17 стран.

Охранять порядок в день выборов вышло 130 тыс. полицейских. На этот раз даже привлекли подразделения специального назначения.

Но это не помешало многочисленным нарушениям и провокациям. Так на Черниговщине мужчина бросил в участок коктейль Молотова. Пожар сразу же погасили. Три избирательных участка вообще не смогли открыться вовремя. Одна в Киевской области, две – в Одесской области. На один из участков привезли поздно бюллетени, на другой – были неправильные данные на печати.

На нескольких других одесских участках избиратели пытались вынести бюллетени. А на Николаевщине разъяренный мужчина вообще его разорвал, когда не увидел пункта “против всех”.

Откровенных каруселей, когда избиратели ездили от участка к участку, на этот раз не наблюдалось. Но нашлись другие лазейки. Почти по мотивам народной сказки. В Днепре обнаружили дом-рукавичку, где прописаны вплоть 670 избирателей.

Люди прописались здесь еще в прошлом году. Схема понятна – увеличить количество избирателей на определенном участке. На одном из участков Днепропетровской области вместо специальных сейфов бюллетени хранили в опечатанной кастрюли и холодильнике.

А на Львовщине председателю избирательной комиссии светит от 3 до 7 лет. Она испортила 180 бюллетеней, поставив штамп “выбыл” напротив фамилии одного из кандидатов. Объяснила — считала, что он снялся с выборов.

А вот другой председатель участка, уже в Киеве, пришел на работу под градусом. Люди вызвали полицию и мужчине пришлось проходить экспертизу на месте.

Для многих день выборов – это лишний повод запостить в Facebook или Instagram селфи или фотографию с участка. Полицейские просили от этого воздержаться

Чтобы не было вмешательства в урны с бюллетенями сегодня все они были защищены специальной защитой.

После обеда возле здания Центральной избирательной комиссии начали собираться странные мужчины. Преимущественно из Донецкой и Харьковской областей. Что они делают у ЦИК, никто так и не смог объяснить.

По итогам выборов — полиция уже открыла 11 уголовных дел. По фактам фальсификации избирательных документов, нарушения тайны голосования и хулиганства.

К слову, всю информацию про выборы 2019 в Украине онлайн можно прочитать в материале Фактов ICTV.