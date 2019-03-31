Ексцеси та порушення, зіпсовані бюлетені, хати-рукавички з кількома сотнями виборців та голова дільниці під градусом. Як українці обирали президента ?

В Україні відкрилось майже 30 тис. виборчих дільниць. Не враховуючи анексований Крим та ОРДЛО, скористатись правом голосу могли понад 30 млн українців.

Процес голосування контролювали більше 2000 офіційних міжнародних спостерігачів з 17 країн.

Охороняти порядок у день виборів вийшло 130 тис. поліцейських. Цього разу навіть залучили підрозділи спеціального призначення.

Але це не стало на заваді численним порушенням та провокаціям. Так на Чернігівщині чоловік кинув у дільницю коктейль Молотова. Пожежу одразу ж погасили. Три виборчі дільниці взагалі не змогли відкритися вчасно. Одна на Київщині, дві – на Одещині. На одну з дільниць привезли пізно бюлетені, на іншій – були неправильні данні на печатці.

На кількох інших одеських дільницях виборці намагались винести бюлетені. А на Миколаївщині розлючений чоловік взагалі його розірвав, коли не побачив пункту “проти всіх”.

Відвертих каруселей, коли виборці їздили від дільниці до дільниці, цього разу не спостерігалося. Але знайшлися інші шпаринки. Майже за мотивами народної казки. У Дніпрі виявили хату-рукавичку, де прописані аж 670 виборців.

Люди прописались тут ще торік. Схема зрозуміла – збільшити кількість виборців на певній дільниці. На одній з дільниць Дніпропетровської області замість спеціальних сейфів бюлетені зберігали у опечатаній каструлі та холодильнику.

А на Львівщині голові дільничної виборчої комісії світить від 3 до 7 років. Вона зіпсувала 180 бюлетенів, поставивши штамп “вибув” навпроти прізвища одного з кандидатів. Пояснила – вважала, що той знявся з виборів.

А от інший голова дільниці, вже у Києві, прийшов на роботу під градусом. Люди викликали поліцію і чоловікові довелось проходити експертизу на місці.

Для багатьох день виборів – це зайвий привід запостити у Facebook чи Instagram селфі або світлину з дільниці. Поліцейські просили від цього утримуватись

Аби не було втручання до урн з бюлетенями сьогодні всі вони були захищені спеціальним захистом.

Після обіду біля будівлі Центральної виборчої комісії почали збиратися дивні чоловіки. Переважно з Донецької та Харківської областей. Що вони роблять біля ЦВК, ніхто так і не зміг пояснити.

За підсумком виборів – поліція вже відкрила 11 кримінальних справ. За фактами фальсифікації виборчих документів, порушення таємниці голосування та хуліганства.

До слова, усю інформацію про вибори 2019 в Україні онлайн можна прочитати в матеріалі Фактів ICTV.