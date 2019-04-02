Дебаты кандидатов в президенты – Ирина Геращенко зарегистрировала законопроект об обязательности проведения. Почему в Украине не проводят дебаты и как они должны выглядеть – Факты ICTV спросили у политологов.

Выборы президента 2019 состояться 31 марта. Пока о проведении традиционных дебатов речь не идет. Усложняет вопрос еще и количество претендентов – их 38.

Впрочем 20 марта первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко и нардеп Мария Ионова зарегистрировали законопроект об обязательных дебатах кандидатов перед вторым туром выборов.

Персонаж Зе назвав легендарного полковника Кривоноса « тут є один персонаж». Й далі щось там, що він пропонував йому… Опубліковано Iryna Gerashchenko Середа, 20 березня 2019 р.

Дебаты США – часть политической культуры страны

В отличие от Украины, в США президентская кампания просто невозможна без дебатов. Это чуть ли не главное событие предвыборной кампании, потому что именно дебаты в большинстве случаев решают результаты выборов.

Первые теледебаты американских кандидатов состоялись еще в 1960-х годах.

Как правило, в дебатах принимают участие кандидаты от двух ведущих партий – республиканской и демократической. Интересно, что на законодательном уровне проведение дебатов не закреплено, однако они стали неотъемлемой составляющей предвыборной гонки.

Организацией и проведением занимается специальная Комиссия по президентским дебатам.

Причем популярность этого события – сумасшедшая. В среднем 1/3 населения наблюдает за словесными баталиями политиков онлайн – на телевидении, по радио и в интернете (они транслируются одновременно всюду).

Дебаты в Украине – не сложилось

В Украине политические дебаты проходили дважды. Впервые – между Леонидом Кравчуком и Леонидом Кучмой в 1994 году. Причем первый тогда был действующим президентом.

Второй и последний раз дебаты состоялись в 2004 году. В эфир вышли Виктор Ющенко и Виктор Янукович. Именно во время эфира родилась знаменитая фраза Ющенко – Эти руки ничего не крали, которую впоследствии цитировали в политических кругах.

Дебаты на последующих выборах завершались только горячими заявлениями отдельных кандидатов.

Интересно, что закон О выборах президента Украины предусматривает проведение дебатов во втором туре выборов. Однако он не обязывает кандидатов участвовать в них.

Решение о проведении дебатов должна принять ЦИК, а деньги на проведение предоставляют из госбюджета. В случае, если один из кандидатов не появляется, то второй просто может воспользоваться отведенным временем в эфире для агитации.

Так происходило в 2010 году, когда Янукович не явился и ​​время отвели Юлии Тимошенко, которая дискутировала с пустой трибуной.

Дебаты кандидатов в президенты

На внеочередных выборах 2014 дебатов не было. В том числе потому, что и второго тура не случилось. Но и для украинских кандидатов в президенты – это совсем не главный элемент предвыборных кампании. Большинство наоборот избегают прямых контактов друг с другом.

– Наши избиратели лишены такого удовольствия, как дебаты кандидатов. Заметьте, это не только на уровне президентских, но и на уровне крупных территориальных общин. Культура дебатов – это то, куда украинской политике нужно расти, – рассуждает политолог Константин Матвиенко.

Дебаты не проводятся из-за низкой политической культуры, поддерживает политический эксперт Александр Антонюк. Кроме того, он уверен, что еще одной проблемой является то, что участники между собой очень хорошо знакомы.

– Сегодняшние участники друг друга прекрасно знают. Они ситуативно то партнеры, то враги и это не дает им возможности говорить действительно о мировоззренческой разнице. Они выросли в одном поколении.

Так, например, лидер Радикальной партии Олег Ляшко в 2006 году был членом БЮТ, а сейчас находится в оппозиции к Юлии Тимошенко и ее сторонникам. И таких примеров переходов из одной партии в другую – много.

Эксперт отмечает, что нынешние выборы могут стать последними без обязательных дебатов кандидатов, потому что изменился сам избиратель. Люди, которым сегодня 30 лет, выросли в независимой стране и для них принцип дебатов – одна из составляющих демократического общества.

Константин Матвиенко также отмечает, что для популяризации дебатов много времени не понадобится:

– С развитием социальных сетей так или иначе прямые диалоги не только кандидатов с кандидатами, но и кандидатов с избирателями – это уже неотъемлемая часть архитектуры избирательной кампании.

Дебаты кандидатов 2019 – кто должен выступить

Общество уже давно ждет дебаты между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко, отмечает Антонюк.

– Мы видим между ними заочные дебаты, по крайней мере в парламенте. Правда, вместо Петра Алексеевича – руководитель фракции.

Константин Матвиенко в свою очередь отмечает, что Петр Порошенко на дебаты не пойдет, хотя добавляет, что посмотреть на спор между рейтинговыми кандидатами было бы интересно:

– Действующему президенту дебатировать в нынешних условиях невероятно сложно. Большинство его реальных конкурентов – Тимошенко, Гриценко, Садовый, Тарута – могут сформулировать профессиональные вопросы и добиваться профессиональных ответов, а ответов на них нет.

Формат дебатов

Насчет формата реализации мысли у экспертов расходятся.

К примеру, Матвиенко считает, что кандидаты на дебатах должны выступать самостоятельно. Это, кстати, традиционных формат дебатов США.

Их инициатором должен выступать или национальный телеканал, или же это может быть проект нескольких телеканалов. Причем дебаты не должны регулироваться на законодательном уровне – сложность в том, что тогда следует прописывать законе и регламент дебатов, а это “слишком”.

– Это то, что регулируется уровнем культуры, а не уровнем закона.

У Александра Антонюка другое мнение. Он считает, что дебаты должны быть командными – кандидаты сразу должны представить основных претендентов на ведущие должности:

– Одно дело – яркое и харизматическое выступление, а совсем другое – кто тебя окружает. Чтобы избиратель четко понимал, что, голосуя за президента, он голосует еще и за определенные институты.

Дебаты – шанс для избирателя увидеть, действительно ли его фаворит может отстаивать свои позиции в публичной сфере. Это определенным образом тест-драйв кандидата, проверка его готовности к высшей должности в государстве.

Увидим ли мы дебаты на выборах 2019? Вопрос остается открытым. Тем не менее, живущие в демократической стране, украинцы имеют право увидеть своих кандидатов на дебатах – вне зоны их комфорта, без политических “масок”, настоящими и откровенными.

Фото: Dreastime, Олександр Антонюк, Константин Матвиенко

Лилия Ященко