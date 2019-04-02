Володимир Зеленський може відмовитися від дебатів із Петром Порошенком через графік виступів із Кварталом 95.

Дебати між Петром Порошенком і Володимиром Зеленським відбудуться, якщо у керівника студії Квартал 95 буде вікно у графіку.

Про це повідомив політолог і спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков. При цьому у Зеленського підкреслили, що їхній кандидат “готовий до цих дебатів”.

Разумков нагадав, що на попередні дебати Зеленський не зміг потрапити через графік виступів, про що організатори теледебатів були попереджені.

Читайте: Українці можуть пишатися виборами, але потрібні дебати – ENEMO

Відзначимо, що в афіші на офіційному сайті студії Квартал 95 немає анонсованих гастролей і концертів за участю Володимира Зеленського.

Як уже стало відомо, за результатами першого туру виборів у новому голосуванні в ролі кандидатів візьмуть участь Володимир Зеленський і Петро Порошенко.