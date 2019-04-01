Сегодня курс гривны на межбанке укрепился до 27,22 грн за доллар.

После первого тура выборов президента Украины курс гривны к доллару на открытии торгов на межбанке укрепился до 27,2-27,25.

Роста доллара к гривне после открытия торгов не наблюдается.

По словам начальника управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрия Гриненко, первый тур выборов не повлиял на курс гривны.

– Поскольку результаты экзит-полов практически совпадают с данными предыдущих социологических опросов, влияние первого тура выборов президента не окажет влияния на межбанковский рынок в понедельник, – сказал Гриненко.

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Сегодня на курс гривны могут влиять выплаты НДС и покупка валюты для вывода дивидендов.

К слову, явка на выборах 2019 в Украине превысила показатель 2014 года.