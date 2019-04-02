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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Коли стабілізується курс гривні – прогноз НБУ

Гривня почне зміцнюватися восени, однак може почати девальвувати влітку.

Коли стабілізується курс гривні – прогноз НБУ

Звична для кількох десятиліть ситуація, коли курс гривні знижувався восени, може змінитися новою.

На думку голови ради НБУ Богдана Данилишина, деяка девальвація протягом другої половини літа зміниться зміцненням курсу нацвалюти на початку осені і його стабілізацією.

За його словами, основним чинником буде експортна виручка від сільгосппродукції.

Оскільки Україна все більше стає аграрною країною, то курс гривні все сильніше залежить від обсягу врожаю сільгосппродукції і світових цін на неї.

Читайте: Який курс долара після першого туру президентських виборів

Богдан Данилишин також зазначив, що у найближчі кілька місяців не варто очікувати тривожних подій на валютному ринку.

Це можна пояснити продовженням експорту сільгосппродукції рекордного минулорічного врожаю, сезонним підвищенням попиту на продукцію і напівфабрикати чорних металів та зниженням закупівель природного газу.

Раніше Факти ICTV публікували прогноз, що буде з курсом долара після президентських виборів.

Джерело: Богдан Данилишин

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