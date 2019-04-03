НАТО обсудит “черноморский пакет” мер по сдерживанию действий России.

НАТО планирует отправить свои корабли в Черное море, чтобы обеспечить украинским судам возможность пройти Керченский пролив и безопасно войти в Азовское море.

Об этом заявила журналистам представитель США при альянсе Кэй Бейли Гатчисон.

Такие действия НАТО планирует осуществить в рамках пакета мер по сдерживанию агрессии России в этих водах.

В США еще раз подчеркнули, что считают Россию угрозой для их страны и альянса в частности из-за атаки в Керченском проливе и аннексии Крыма.

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“Черноморский пакет” обсудят министры иностранных дел стран НАТО в Вашингтоне 3-4 апреля.

Напомним, ранее США продлили санкции против России, которые были введены в связи с аннексией Крыма и агрессией РФ в Украине.

Фото: ГПСУ