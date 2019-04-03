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Факты / Украина

Корабли НАТО проведут украинские суда через Керченский пролив

НАТО обсудит “черноморский пакет” мер по сдерживанию действий России.

Корабли НАТО проведут украинские суда через Керченский пролив

НАТО планирует отправить свои корабли в Черное море, чтобы обеспечить украинским судам возможность пройти Керченский пролив и безопасно войти в Азовское море.

Об этом заявила журналистам представитель США при альянсе Кэй Бейли Гатчисон.

Такие действия НАТО планирует осуществить в рамках пакета мер по сдерживанию агрессии России в этих водах.

В США еще раз подчеркнули, что считают Россию угрозой для их страны и альянса в частности из-за атаки в Керченском проливе и аннексии Крыма.

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“Черноморский пакет” обсудят министры иностранных дел стран НАТО в Вашингтоне 3-4 апреля.

Напомним, ранее США продлили санкции против России, которые были введены в связи с аннексией Крыма и агрессией РФ в Украине.

Фото: ГПСУ

Источник: Интерфакс-Украина

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