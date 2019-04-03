НАТО обговорить “чорноморський пакет” заходів для стримування дій Росії.

НАТО планує відправити свої кораблі у Чорне море, щоб забезпечити українським суднам можливість пройти Керченську протоку та безпечно увійти в Азовське море.

Про це заявила журналістам представник США при альянсі Кей Бейлі Гатчісон.

Такі дії НАТО планує здійснити у рамках пакету заходів щодо стримування агресії Росії у цих водах.

У США ще раз підкреслили, що вважають Росію загрозою для їхньої країни та альянсу зокрема через атаку в Керченській протоці та анексію Криму.

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“Чорноморський пакет” обговорять міністри закордонних справ країн НАТО у Вашингтоні 3-4 квітня.

Нагадаємо, раніше США продовжили санкції проти Росії, які були введені у зв’язку з анексією Криму і агресією РФ в Україні.

Фото: ДПСУ