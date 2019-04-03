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Факти / Україна

Кораблі НАТО проведуть українські судна через Керченську протоку

НАТО обговорить “чорноморський пакет” заходів для стримування дій Росії.

Кораблі НАТО проведуть українські судна через Керченську протоку

НАТО планує відправити свої кораблі у Чорне море, щоб забезпечити українським суднам можливість пройти Керченську протоку та безпечно увійти в Азовське море.

Про це заявила журналістам представник США при альянсі Кей Бейлі Гатчісон.

Такі дії НАТО планує здійснити у рамках пакету заходів щодо стримування агресії Росії у цих водах.

У США ще раз підкреслили, що вважають Росію загрозою для їхньої країни та альянсу зокрема через атаку в Керченській протоці та анексію Криму.

Читайте: Два кораблі НАТО зайшли в порт Одеси

“Чорноморський пакет” обговорять міністри закордонних справ країн НАТО у Вашингтоні 3-4 квітня.

Нагадаємо, раніше США продовжили санкції проти Росії, які були введені у зв’язку з анексією Криму і агресією РФ в Україні.

Фото: ДПСУ

Джерело: Інтерфакс-Україна

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