НАТО обговорить “чорноморський пакет” заходів для стримування дій Росії.
НАТО планує відправити свої кораблі у Чорне море, щоб забезпечити українським суднам можливість пройти Керченську протоку та безпечно увійти в Азовське море.
Про це заявила журналістам представник США при альянсі Кей Бейлі Гатчісон.
Такі дії НАТО планує здійснити у рамках пакету заходів щодо стримування агресії Росії у цих водах.
У США ще раз підкреслили, що вважають Росію загрозою для їхньої країни та альянсу зокрема через атаку в Керченській протоці та анексію Криму.
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“Чорноморський пакет” обговорять міністри закордонних справ країн НАТО у Вашингтоні 3-4 квітня.
Нагадаємо, раніше США продовжили санкції проти Росії, які були введені у зв’язку з анексією Криму і агресією РФ в Україні.
Фото: ДПСУ