На Одещині будують розгалужену систему телемедицини.

Для цього сільські амбулаторії та ФАПи забезпечують мобільно-діагностичними комплексами. Уже 148 таких спеціальних валізок розподілили на 26 районів.

Про це повідомив глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

– Ми вже передали діагностичні валізки в усі райони. Це означає, що найближчим часом в Одеській області буде розгорнута повноцінна система телемедицини. Для відокремлених сіл, де в кращому разі є фельдшер, це нова якість послуг, – пояснив Максим Степанов.

За допомогою телемедицини сімейний лікар або фельдшер зможуть швидко обстежити пацієнта, навіть перебуваючи у нього вдома. А в більш складному випадку – протягом 10-15 хвилин зв’язатися з лікарем в райлікарні або в Одесі, щоб поставити точний діагноз.













Максим Степанов будує систему телемедицини в селах / 3 фотографии

Як каже Максим Степанов, щоб з’єднати пацієнта і лікаря, в кожній райлікарні зараз обладнують кабінети телемедицини. Вони будуть в складі відділень невідкладної допомоги, а значить – працювати цілодобово.

– Звичайно, для цього всі райлікарні та сільські амбулаторії повинні бути в онлайні і забезпечені технікою, – підкреслює Степанов.

Зараз лікарі, які отримали валізки, проходять навчання з їхнього використання.

Нагадаємо, що Одеська область першою почала тестувати систему телемедицини в 2017 році і є однією із драйверів медреформи по всій країні. А в березні главу Одеської області Максима Степанова нагородили премією Людина року в номінації Регіональний лідер року – 2018.

Цю нагороду він отримав завдяки ремонту доріг і розвитку медичних та освітніх проектів в області.