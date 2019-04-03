PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Максим Степанов будує систему телемедицини в селах

На Одещині будують розгалужену систему телемедицини.

Степанов

Для цього сільські амбулаторії та ФАПи забезпечують мобільно-діагностичними комплексами. Уже 148 таких спеціальних валізок розподілили на 26 районів.

Про це повідомив глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

– Ми вже передали діагностичні валізки в усі райони. Це означає, що найближчим часом в Одеській області буде розгорнута повноцінна система телемедицини. Для відокремлених сіл, де в кращому разі є фельдшер, це нова якість послуг, – пояснив Максим Степанов.

За допомогою телемедицини сімейний лікар або фельдшер зможуть швидко обстежити пацієнта, навіть перебуваючи у нього вдома. А в більш складному випадку – протягом 10-15 хвилин зв’язатися з лікарем в райлікарні або в Одесі, щоб поставити точний діагноз.

  • image
  • image
  • image
Максим Степанов будує систему телемедицини в селах / 3 фотографии

Як каже Максим Степанов, щоб з’єднати пацієнта і лікаря, в кожній райлікарні зараз обладнують кабінети телемедицини. Вони будуть в складі відділень невідкладної допомоги, а значить – працювати цілодобово.

– Звичайно, для цього всі райлікарні та сільські амбулаторії повинні бути в онлайні і забезпечені технікою, – підкреслює Степанов.

Зараз лікарі, які отримали валізки, проходять навчання з їхнього використання.

Нагадаємо, що Одеська область першою почала тестувати систему телемедицини в 2017 році і є однією із драйверів медреформи по всій країні. А в березні главу Одеської області Максима Степанова нагородили премією Людина року в номінації Регіональний лідер року – 2018.

Цю нагороду він отримав завдяки ремонту доріг і розвитку медичних та освітніх проектів в області.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Під Одесою BMW збив двох жінок на узбіччі, одна з них загинула
В Одеській області член виборчкому прийшла на роботу п’яна
Видно сліди тортур: на Одещині вбили бізнесмена
80% опіків і 11 днів пекла: помер хлопчик, який впав в окріп
Під Одесою п’яний водій збив п’ятирічного хлопчика на велосипеді
Операція без скальпеля! У Вінниці робот DaVinci видалив ракову пухлину чоловіку
Максим Степанов – Регіональний лідер року
На Одещині на ворота приватного будинку повісили гранату
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка