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Факты / Украина

Переименование Днепропетровской области: надо ли менять документы

В случае переименования Днепропетровской области гражданам менять документы не обязательно.

Паспорт України

Согласно украинскому законодательству после переименования Днепропетровской области граждане только по желанию могут изменить отметку о месте регистрации в паспорте.

Это можно сделать когда будет удобно – при смене места жительства или изменении фотографии в паспорте.

Законодательство Украины не предусматривает конечных сроков изменения других документов в случае переименования. Документы собственности на квартиры, дома, земельные участки и любое имущество, где указаны старые названия, остаются действительными.

Читайте: КСУ разрешил переименование Днепропетровской области на Сичеславскую

Изменения в такие документы можно внести по желанию или в случае продажи, дарения, оформления наследства недвижимости.

К слову, это не требует дополнительной платы за услуги.

Относительно автовладельцев, то переименование области не является основанием для перерегистрации транспортного средства и внесении изменений в техпаспорта. Однако изменения придется внести, если вы захотите продать или подарить транспортное средство. В этой ситуации, также нет дополнительных платежей.

Напомним, народные депутаты 240 голосами поддержали переименование Днепропетровской области на Сичеславскую.

Фото: Dreamstime

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