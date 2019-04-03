Законопроект о переименовании Днепропетровской области на Сичеславскую Конституционный Суд Украины признал конституционным.

Конституционный суд Украины в ходе закрытого заседания принял решение и предоставил заключение о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую.

Этим заключением КСУ признал законопроект о внесении изменения в статью 133 Конституции Украины относительно переименования Днепропетровской области соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

В суде отметили, что предложенное изменение касается названия одной из областей Украины как единицы системы административно-территориального устройства Украины, не предусматривает отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина.

Кроме того, оно не направлено ​​на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины, следовательно, соответствует требованиям ч.1 ст. 157 Конституции Украины.

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Теперь изменения в Основной закон должны быть приняты 226 голосами нардепов в первом чтении и 300 – на следующей сессии во втором.

Напомним, в ноябре 2018 года в Верховной Раде зарегистрировали проект закона №9310-1, в котором предлагалось изменить название Днепропетровской области на Сичеславскую.

7 февраля народные депутаты 240 голосами поддержали переименование Днепропетровской области на Сичеславскую.

Источник: КСУ

Фото: КСУ