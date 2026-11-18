Российские войска атаковали объекты Группы Нафтогаза в Днепропетровской и Полтавской областях.

РФ атаковала объекты Группы Нафтогаз в двух областях

Как сообщает Группа Нафтогаз, специалисты устанавливают масштабы повреждений и оценивают последствия обстрелов. Работы усложняет угроза повторных атак.

Как сообщил исполняющий обязанности глава правления Нафтогаза Сергей Федоренко, российские войска все чаще наносят удары по критической инфраструктуре компании.

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По его словам, практически ежедневно под обстрелами оказываются объекты газодобычи и газораспределения, от стабильной работы которых зависит теплоснабжение украинских домов в зимний период.

Федоренко подчеркнул, что масштабы разрушений еще выясняются. В то же время главное, что в результате атак никто из работников предприятий не пострадал.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 729-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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