РФ атаковала объекты Группы Нафтогаз на Полтавщине и Днепропетровщине: что известноДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Российские войска вновь атаковали объекты газовой инфраструктуры Украины, на этот раз в двух областях.
- В Группе Нафтогаз сообщили о ситуации на предприятиях после обстрелов и объяснили, что осложняет оценку повреждений.
- Компания отметила увеличение числа атак на объекты, от которых зависит стабильность газоснабжения в преддверии зимы.
Российские войска атаковали объекты Группы Нафтогаза в Днепропетровской и Полтавской областях.
РФ атаковала объекты Группы Нафтогаз в двух областях
Как сообщает Группа Нафтогаз, специалисты устанавливают масштабы повреждений и оценивают последствия обстрелов. Работы усложняет угроза повторных атак.
Как сообщил исполняющий обязанности глава правления Нафтогаза Сергей Федоренко, российские войска все чаще наносят удары по критической инфраструктуре компании.
По его словам, практически ежедневно под обстрелами оказываются объекты газодобычи и газораспределения, от стабильной работы которых зависит теплоснабжение украинских домов в зимний период.
Федоренко подчеркнул, что масштабы разрушений еще выясняются. В то же время главное, что в результате атак никто из работников предприятий не пострадал.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 729-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.