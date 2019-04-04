Дебатами (от французского слова debat – дискуссия) называют публичный обмен мнениями между двумя сторонами по актуальной теме, в случае с выборами – между кандидатами в президенты.

Цель такой дискуссии – убедить аудиторию, а не друг друга, в своей правоте, то есть сформировать положительное впечатление о себе.