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Факты / Украина / Общество

Когда в Украине парламентские выборы

Парламентские выборы на Украине (IX созыв) — очередные выборы народных депутатов Верховной Рады Украины, которые должны пройти 27 октября 2019 года.

Когда в Украине парламентские выборы

Парламентские выборы в Украине должны состояться 27 октября 2019 года в соответствии с законом О выборах народных депутатов Украины.

Согласно нормам этого закона, ЦИК должна официально объявить о начале избирательного процесса не позднее 28 июля. Самовыдвижения кандидатов и выдвижения партиями стартует 29 июля.

Претенденты на депутатские мандаты завершают выдвижение до 9 августа и подают документы в ЦИК для регистрации не позднее 13 августа. Регистрировать кандидатов прекратят 18 августа.

Читайте: Выборы президента Украины 2019: когда состоятся и дата второго тура

В день парламентских выборов, 27 октября, украинцы будут голосовать за политические партии (в общегосударственном округе) и за кандидатов-мажоритарщиков (в одномандатном округе).

Центризбирком должен установить результаты выборов в Верховную Раду до 11 ноября, а до 16 опубликовать результаты в газетах Голос Украины и Урядовый курьер.

Новоизбранные парламентарии должны собраться на первую сессию не позднее 16 декабря. Депутаты дадут присягу, после чего официально вступят в законные полномочия.

Ранее Факты ICTV писали, как узнать свой участок для голосования на президентских выборах 2019.

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