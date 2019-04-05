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Факты / Украина

Корабли НАТО завершили учения с ВМС Украины в Черном море

В акватории Черного моря ракетный катер Прилуки ВМС Украины принял участие в совместных тренировках с фрегатом НАТО Торонто.

Катер Прилуки ВМС України

Совместные тренировки типа PASSEX с кораблем украинских ВМС стали завершающим аккордом посещения Украины отрядом кораблей НАТО.

Во время учений ракетный катер Прилуки вместе с канадским фрегатом Торонто выполнили задачи по тактическому маневрированию и артиллерийским стрельбам с привлечением авиации Военно-морских сил ВСУ.

Экипаж украинского катера показал свое искусство в стрельбах – прямое попадание в мишень на расстоянии двух километров.

Командир фрегата Торонто отметил, что вторая постоянная военно-морская группа НАТО SNMG2 будет находиться в Черном море в течение трех недель в соответствии с конвенцией Монтре, и на следующей неделе она примет участие вместе со странами-членами НАТО в операции Морской щит.

 

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Корабли НАТО завершили учения с ВМС Украины в Черном море / 5 фотографий

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Ранее Факты ICTV писали о том, что три корабля НАТО вошли в Черное море с целью проведения совместных учений между Украиной и Грузией.

Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

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