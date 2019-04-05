В акваторії Чорного моря ракетний катер Прилуки ВМС України взяв участь у спільних тренуваннях з фрегатом НАТО Торонто.

Спільні тренування типу PASSEX із кораблем українських ВМС стали завершальним акордом відвідин України загоном кораблів НАТО.

Під час навчань ракетний катер Прилуки разом із канадським фрегатом Торонто виконали завдання з тактичного маневрування та артилерійських стрільб із залученням авіації Військово-морських сил ЗСУ.

Екіпаж українського катера показав свою вправність у стрільбах – пряме влучання у мішень на відстані два кілометри.

Командир фрегату Торонто зазначив, що друга постійна військово-морська група НАТО SNMG2 буде знаходитись у Чорному морі протягом трьох тижнів відповідно до конвенції Монтре, і наступного тижня вона візьме участь разом з країнами-членами НАТО в операції Морський щит.





















Кораблі НАТО завершили навчання з ВМС України у Чорному морі / 5 фотографий

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