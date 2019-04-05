PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Кораблі НАТО завершили навчання з ВМС України у Чорному морі

В акваторії Чорного моря ракетний катер Прилуки ВМС України взяв участь у спільних тренуваннях з фрегатом НАТО Торонто.

Катер Прилуки ВМС України

Спільні тренування типу PASSEX із кораблем українських ВМС стали завершальним акордом відвідин України загоном кораблів НАТО.

Під час навчань ракетний катер Прилуки разом із канадським фрегатом Торонто виконали завдання з тактичного маневрування та артилерійських стрільб із залученням авіації Військово-морських сил ЗСУ.

Екіпаж українського катера показав свою вправність у стрільбах – пряме влучання у мішень на відстані два кілометри.

Командир фрегату Торонто зазначив, що друга постійна військово-морська група НАТО SNMG2 буде знаходитись у Чорному морі протягом трьох тижнів відповідно до конвенції Монтре, і наступного тижня вона візьме участь разом з країнами-членами НАТО в операції Морський щит.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Кораблі НАТО завершили навчання з ВМС України у Чорному морі / 5 фотографий

Читайте: Два кораблі НАТО зайшли в порт Одеси

Раніше Факти ICTV писали про те, що три кораблі НАТО зайшли у Чорне море з метою проведення спільних навчань між Україною і Грузією.

Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Чим можуть допомогти Україні кораблі НАТО, що виходять на навчання у Чорному морі
НАТО у 2008 році зробило фатальну для України помилку – The Times
Артилерійський бронекатер спустили на воду у Києві
НАТО може посилити присутність у Чорному морі – Столтенберг
На навчання з Україною і Грузією: три кораблі НАТО зайшли у Чорне море
Всесвітній день води: експерти назвали проблеми Чорного моря
Українські кораблі на Азові з неба прикривають МіГ-29 та Су-25
Це Україна! НАТО закликало РФ повернути Крим
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка