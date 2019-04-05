В Канаде выпустили золотую монету в форме украинского пасхального яйца – писанки

Монета в форме пасхального яйца, выпущенная Королевским монетным двором Канады, сделана из чистого золота. Ее вес 58,5 грамм. Номинальная стоимость монеты 250 канадских долларов, это 5053 гривен.

Дизайн монеты достаточно сложный, он имеет много мелких деталей. В совокупности это дает мощное благословение всем канадцам — и особенно их получателю.

Тираж составит всего 250 золотых монет.









В Канаде выпустили монету в форме украинской писанки / 2 фотографии

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К слову, Национальный банк Украины выпустил в оборот памятные монеты по случаю предоставления томоса об автокефалии ПЦУ.

Источник: Королевский монетный двор Канады