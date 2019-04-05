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Факти / Україна

У Канаді випустили монету у формі української писанки

У Канаді випустили золоту монету у формі українського пасхального яйця – писанки

У Канаді випустили монету у формі української писанки

Монета у формі пасхального яйця, випущена Королівським монетним двором Канади, зроблена з чистого золота. Її вага 58,5 г. Номінальна вартість монети 250 канадських доларів, це 5053 гривень.

Дизайн монети досить складний, він має багато дрібних деталей. У сукупності це дає потужне благословення всім канадцям – і особливо їх одержувачу.

Тираж складе всього 250 золотих монет.

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У Канаді випустили монету у формі української писанки / 2 фотографии

Читайте: У Британії випустили монету на честь Хокінга

До речі, Національний банк України випустив в обіг пам’ятні монети з нагоди надання томосу про автокефалію ПЦУ.

Джерело: Королівський монетний двір Канади

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