У Канаді випустили золоту монету у формі українського пасхального яйця – писанки
Монета у формі пасхального яйця, випущена Королівським монетним двором Канади, зроблена з чистого золота. Її вага 58,5 г. Номінальна вартість монети 250 канадських доларів, це 5053 гривень.
Дизайн монети досить складний, він має багато дрібних деталей. У сукупності це дає потужне благословення всім канадцям – і особливо їх одержувачу.
Тираж складе всього 250 золотих монет.
У Канаді випустили монету у формі української писанки / 2 фотографии
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До речі, Національний банк України випустив в обіг пам’ятні монети з нагоди надання томосу про автокефалію ПЦУ.
Джерело: Королівський монетний двір Канади
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