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Факти / Україна

Кривонос очолить комісію з військово-технічного співробітництва та експортного контролю

Президент України Петро Порошенко призначив Сергія Кривоноса головою комісії з військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Кривонос очолить комісію з військово-технічного співробітництва та експортного контролю

Президент України Петро Порошенко видав указ №114/2019, в якому говориться, що головою комісії з військово-технічного співробітництва та експортного контролю стає Сергій Кривонос.

Читайте: Кривонос запропонував реформувати Укроборонпром

Раніше цю посаду займав Олег Гладковський.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше Факти ICTV писали, що Сергія Кривоноса призначили заступником секретаря РНБО замість Олега Гладковського.

Фото: УНІАН

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