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Факты / Украина

Кривонос предложил реформировать Укроборонпром

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос предложил провести масштабную реформу Укроборонпрома.

Укроборонпром

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос считает, что для укрепления обороноспособности государства нужно провести масштабную реформу Укроборонпрома.

Кривонос добавил, что в ближайшее время он обратится в Верховную Раду, чтобы она как можно быстрее рассмотрела законопроект по реформированию Укроборонпрома.

– Это позволит сделать работу концерна максимально прозрачной, сделает невозможным коррупционную составляющую, восстановит доверие к руководству концерна со стороны граждан Украины и иностранных партнеров, – считает заместитель секретаря СНБО.

По его словам, полноценная и прозрачная реформа госконцерна требует привлечения международных партнеров и специалистов.

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К слову, президент Петр Порошенко заявил, что будет инициировано проведение международного аудита Укроборонпрома.

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