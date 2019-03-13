Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос предложил провести масштабную реформу Укроборонпрома.

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос считает, что для укрепления обороноспособности государства нужно провести масштабную реформу Укроборонпрома.

Кривонос добавил, что в ближайшее время он обратится в Верховную Раду, чтобы она как можно быстрее рассмотрела законопроект по реформированию Укроборонпрома.

– Это позволит сделать работу концерна максимально прозрачной, сделает невозможным коррупционную составляющую, восстановит доверие к руководству концерна со стороны граждан Украины и иностранных партнеров, – считает заместитель секретаря СНБО.

По его словам, полноценная и прозрачная реформа госконцерна требует привлечения международных партнеров и специалистов.

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К слову, президент Петр Порошенко заявил, что будет инициировано проведение международного аудита Укроборонпрома.