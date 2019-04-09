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Факты / Украина / Общество

Не вижу причин для роста – Гройсман о цене на газ

В ближайшее время не должны возникнуть причины для повышения цены на газ для населения.

Володимир Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не видит причин, которые могут в ближайшее время привести к росту цен на газ для населения.

По его словам, сейчас на рынке наблюдается снижение цены на газ, и потому было принято решение сделать его более дешевым для населения.

– Я не вижу никаких оснований, чтобы цена была выше нынешней… Я не прогнозирую вообще никакого роста пока, не вижу таких оснований, – сказал Гройсман.

Премьер-министр добавил, что местным властям нужно изменить цену на поставку горячей воды в связи с понижением стоимости газа.

Читайте: В Украине снизили цену газа для населения

К слову, Еврокомиссия хочет провести трехстороннюю встречу с Украиной и РФ, во время которой обсудят транзит газа через нашу страну.

Источник: Прямой

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