В ближайшее время не должны возникнуть причины для повышения цены на газ для населения.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не видит причин, которые могут в ближайшее время привести к росту цен на газ для населения.

По его словам, сейчас на рынке наблюдается снижение цены на газ, и потому было принято решение сделать его более дешевым для населения.

– Я не вижу никаких оснований, чтобы цена была выше нынешней… Я не прогнозирую вообще никакого роста пока, не вижу таких оснований, – сказал Гройсман.

Премьер-министр добавил, что местным властям нужно изменить цену на поставку горячей воды в связи с понижением стоимости газа.

Читайте: В Украине снизили цену газа для населения

К слову, Еврокомиссия хочет провести трехстороннюю встречу с Украиной и РФ, во время которой обсудят транзит газа через нашу страну.