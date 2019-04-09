Еврокомиссия хочет созвать трехстороннюю встречу с представителями Украины и России, чтобы обсудить вопросы транзита газа через Украину.

Еврокомиссия планирует созвать трехстороннюю встречу с Украиной и Россией для обсуждения нюансов транзита газа через территорию Украины. В тоже время комиссия призывает принять транзитный контракт минимум на 10 лет.

Об этом завил вице-президент Еврокомиссии Шефчович.

– Мы должны решить вопрос с поставками газа не только для следующей зимы. Как вы знаете, ключевым приоритетом для ЕС является обеспечение долгосрочного транзитного контракта через Украину в течение по крайней мере следующих 10 лет. Это наш приоритет и мы очень открыты в этом. Будем стараться собрать такую ​​встречу после президентских выборов в Украине, – отметил вице-президент Еврокомиссии.

Он добавил, что Еврокомиссия уже договаривалась о встрече, но не получила ответа, потому что очевидно, это связано с продолжением президентской избирательной кампании в Украине.

– Во время последней встречи в январе мы согласились, что встретимся где-то в середине мая. Пока, и я так понимаю, по причинам, связанным с избирательной кампанией в Украине, мы не получили ответов от сторон, – отметил Шефчович.

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Дипломат заверил, что делает все возможное, чтобы организовать встречу в начале лета.

– Мы все должны полностью понимать, что впереди – зима, и она придет уже скоро, – подытожил он.

Напомним, принятие новой газовой директивы несколько отсрочит строительство Северного-потока 2, однако разрушит монополию Газпрома.