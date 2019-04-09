Найближчим часом не повинні виникнути причини для підвищення ціни на газ для населення.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не бачить причин, які можуть найближчим часом призвести до зростання цін на газ для населення.

За його словами, зараз на ринку спостерігається зниження ціни на газ, і тому було прийнято рішення зробити його більш дешевим для населення.

– Я не бачу ніяких підстав, щоб ціна була вищою за нинішню… Я не прогнозую взагалі ніякого зростання зараз, не бачу таких підстав, – сказав Гройсман.

Прем’єр-міністр додав, що місцевій владі потрібно змінити ціну на поставку гарячої води у зв’язку зі зниженням вартості газу.

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До слова, Єврокомісія хоче провести тристоронню зустріч з Україною і РФ, під час якої обговорять транзит газу через нашу країну.