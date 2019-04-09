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Факти / Україна / Суспільство

Не бачу причин для зростання – Гройсман про ціну на газ

Найближчим часом не повинні виникнути причини для підвищення ціни на газ для населення.

Володимир Гройсман

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що не бачить причин, які можуть найближчим часом призвести до зростання цін на газ для населення.

За його словами, зараз на ринку спостерігається зниження ціни на газ, і тому було прийнято рішення зробити його більш дешевим для населення.

– Я не бачу ніяких підстав, щоб ціна була вищою за нинішню… Я не прогнозую взагалі ніякого зростання зараз, не бачу таких підстав, – сказав Гройсман.

Прем’єр-міністр додав, що місцевій владі потрібно змінити ціну на поставку гарячої води у зв’язку зі зниженням вартості газу.

Читайте: В Україні знизили ціну газу для населення

До слова, Єврокомісія хоче провести тристоронню зустріч з Україною і РФ, під час якої обговорять транзит газу через нашу країну.

Джерело: Прямий

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