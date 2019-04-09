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Факты / Украина / Политика

Не ради денег: мать Зеленского объяснила, зачем сын идет в президенты

Мать Владимира Зеленского рассказала, что ее сын баллотируется в президенты, чтобы улучшить жизнь украинцев.

Не ради денег: мать Зеленского объяснила, зачем сын идет в президенты

Римма Зеленская – мать кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского – рассказала журналистам, почему ее сын идет в президенты.

По словам женщины, Зеленский баллотируется на главный пост, чтобы закончить войну на Донбассе и поднять уровень жизни украинцев.

– Чтобы молодежь не уезжала, – подчеркивает Римма Зеленская.

Мать кандидата также выразила убеждение, что Зеленский не идет в президенты ради денег.

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– Здесь, как президент, он будет получать меньше, чем он получает (как шоумен. – Ред.).


Напомним, Зеленский заявил, что больше не намерен сдавать никаких анализов перед вторым туром выборов.

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