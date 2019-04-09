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Факти / Україна / Політика

Не заради грошей: мати Зеленського пояснила, навіщо син йде у президенти

Мати Володимира Зеленського розповіла, що її син балотується у президенти, щоб поліпшити життя українців.

Не заради грошей: мати Зеленського пояснила, навіщо син йде у президенти

Римма Зеленська – мати кандидата у президенти України Володимира Зеленського – розповіла журналістам, чому її син йде у президенти.

За словами жінки, Зеленський балотується на головний пост, щоб закінчити війну на Донбасі та підняти рівень життя українців.

– Щоб молодь не виїжджала, – підкреслює Римма Зеленська.

Мати кандидата також висловила переконання, що Зеленський не йде у президенти заради грошей.

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– Тут, як президент, він буде отримувати менше, ніж він отримує (як шоумен. – Ред.).

Нагадаємо, Зеленський заявив, що більше не має наміру здавати жодних аналізів перед другим туром виборів.

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