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Факты / Украина / Политика

Что такое импичмент президента: условия и процедура

Петр Порошенко заявил в эфире Свободы слова о необходимости принятия закона об импичменте президента. Факты ICTV разобрались – что такое импичмент и какая у него процедура.

Верховна Рада

Закон об импичменте нужно принимать как ответственность президента в случае нарушения Конституции, совершения преступления, заявил 8 апреля в эфире Свободы слова на ICTV президент Петр Порошенко.

Глава государства отметил, что готов направить своих представителей в парламент для обсуждения законопроекта.

Что такое импичмент президента

В статье 111 Конституции Украины импичмент определяется как особая процедура привлечения к ответственности президента, объединяющая юридическую, уголовную и конституционную ответственность.

Она означает осуждение президента, досрочное прекращение полномочий и отстранение от должности.

Основанием для импичмента является государственная измена или любое другое преступление, подпадающие под действие уголовного закона.

Вопрос о смещении президента в порядке импичмента инициируется конституционным большинством в Верховной Раде.

Процедура импичмента

Процедурой импичмента предусмотрено создание специальной временной следственной комиссии, в которую входят специальные прокурор и следователи.

Выводы этой комиссии рассматриваются на заседании Верховной Рады.

Для принятия решения об импичменте необходимы голоса не менее 300 нардепов.

Далее Конституционный суд выносит заключение о соблюдении конституционности процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте.

И только после этого Верховный Суд Украины подтверждает наличие госизмены или другого преступления в действиях главы государства.

Далее – голосование в Раде. Для объявления импичмента необходимо не менее 337 голосов (это три четверти состава парламента).

В случае принятия импичмента, исполнять обязанности президента должен  глава Верховной Рады.

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Напомним, Петр Порошенко заявил, что ждет Владимира Зеленского на Олимпийском 14 апреля, а Зеленский в видеообращении сообщил, что дебаты состоятся 19 апреля.

Фото: Dreamstime

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