Эксперты Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA) прибыли в Киев, где совместно с Владимиром Кличко призвали кандидатов сдать анализы сегодня на НСК Олимпийском между 15.00 і 18.00.
Три представителя VADA приехали в Киев для проверки кандидатов в президенты на употребление запрещенных веществ и наркотиков.
По просьбе экс-чемпиона мира по боксу Владимира Кличко эксперты Добровольной антидопинговой ассоциации согласились провести экспертизу биологических материалов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Владимир Кличко призвал кандидатов на пост президента во второй половине дня среды, 10 апреля, прибыть на НСК Олимпийский, чтобы сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA.
– Я призываю кандидатов в президенты Украины добровольно прийти в НСК Олимпийский между 15.00 и 18.00, чтобы повторно сдать анализы в компетентной организации и лаборатории, – заявил Кличко на пресс-конференции с представителями VADA.
Ранее в штабе Зеленского заявили, что он больше не будет сдавать анализы.
Президент Украины Петр Порошенко согласился пройти допинг-пробы в антидопинговом агентстве.
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Напомним, кандидаты обнародовали результаты анализов через несколько часов после их сдачи, а Владимир Кличко выразил недоверие к результатам анализов, поэтому пригласил экспертов VADA.