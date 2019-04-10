Експерти Добровільної антидопінгової асоціації (VADA) прибули до Києва, де спільно з Володимиром Кличком закликали кандидатів здати аналізи сьогодні на НСК Олімпійському між 15.00 і 18.00.

Три представники VADA приїхали до Києва для перевірки кандидатів у президенти на вживання заборонених речовин та наркотиків.

На прохання екс-чемпіона світу з боксу Володимира Кличка експерти Добровільної антидопінгової асоціації погодилися провести експертизу біологічних матеріалів кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

Володимир Кличко закликав кандидатів на пост президента в другій половині дня середи, 10 квітня, прибути на НСК Олімпійський, щоб здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA.

– Я закликаю кандидатів в президенти України добровільно прийти в НСК Олімпійський між 15.00 і 18.00, щоб повторно здати аналізи в компетентній організації та лабораторії, – заявив Кличко на прес-конференції з представниками VADA.

Раніше у штабі Зеленського заявили, що він більше не буде здавати аналізи.

Президент України Петро Порошенко погодився пройти допінг-проби в антидопінговому агентстві.

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Нагадаємо, кандидати оприлюднили результати аналізів через кілька годин після їх здачі, а Володимир Кличко висловив недовіру до результатів аналізів, тому запросив експертів VADA.