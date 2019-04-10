Укрпошта у березні виплатила пенсіонерам 1,9 млрд грн монетизованих субсидій на оплату комунальних послуг.

Субсидію готівкою через відділення Укрпошти у березні отримали близько мільйона пенсіонерів.

При цьому середня сума виплачених субсидій становить 1 884 грн.

Лідери за максимальним середнім розміром субсидії – Чернігівська (3 042 грн), Івано-Франківська (2 801 грн) та Волинська (2 130 грн) області, а за мінімальним – Донецька (1493 грн), Миколаївська (1445 грн) та Одеська (1258 грн) області.

Максимальний розмір субсидії готівкою склав 9 273 грн.

Нагадаємо, пенсіонери отримують субсидії грошима через листонош у день пенсії.

Термін дії пілотного проекту – березень-травень 2019 року.

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До слова, з 12 березня держава почала виплачувати субсидії через Ощадбанк.

Джерело: Укрпошта