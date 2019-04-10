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Факты / Украина / Политика

Порошенко сдал анализы VADA на Олимпийском

Президент Украины Петр Порошенко сдал анализы представителям VADA на НСК Олимпийский.

Порошенко сдал анализы VADA на Олимпийском

Президент Украины Петр Порошенко прибыл на НСК Олимпийский, чтобы сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA.

– Я так понимаю, что Владимира Зеленского не было. Хочу заявить, что это обязательная процедура, чтобы украинцы могли быть уверены, что главнокомандующим не станет наркоман или алкоголик.

Но я не утверждаю, что Зелинский является наркоманом. Но есть высокие процедуры. Игнорирование этого – это вопрос риска и угрозы.

Напомню, это не я инициировал вопрос, чтобы встретиться на НСК Олимпийский на дебаты. Это была инициатива Зеленского, – заявил Порошенко.

Также Порошенко подчеркнул, что не платил за анализы и не знает, сколько они стоят.

После приема анализов, наркологи VADA отправятся назад в США. Результаты анализов будут известны через 2-3 дня.

Читайте: Порошенко: Я буду на дебатах 14 и 19 апреля

Как известно, другой кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что не будет сдавать анализов представителям VADA.

Первые результаты анализов Зеленского в клинике Eurolab не показали наличия наркотических веществ.

Напомним, сегодня эксперты VADA прибыли в Киев, где совместно с Владимиром Кличко призвали кандидатов в президенты Украины сдать анализы на НСК Олимпийский между 15.00 и 18.00.

Фото: УНИАН

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