Президент Украины Петр Порошенко сдал анализы представителям VADA на НСК Олимпийский.

Президент Украины Петр Порошенко прибыл на НСК Олимпийский, чтобы сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA.

– Я так понимаю, что Владимира Зеленского не было. Хочу заявить, что это обязательная процедура, чтобы украинцы могли быть уверены, что главнокомандующим не станет наркоман или алкоголик.

Но я не утверждаю, что Зелинский является наркоманом. Но есть высокие процедуры. Игнорирование этого – это вопрос риска и угрозы.

Напомню, это не я инициировал вопрос, чтобы встретиться на НСК Олимпийский на дебаты. Это была инициатива Зеленского, – заявил Порошенко.

Также Порошенко подчеркнул, что не платил за анализы и не знает, сколько они стоят.

После приема анализов, наркологи VADA отправятся назад в США. Результаты анализов будут известны через 2-3 дня.

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Как известно, другой кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил, что не будет сдавать анализов представителям VADA.

Первые результаты анализов Зеленского в клинике Eurolab не показали наличия наркотических веществ.

Напомним, сегодня эксперты VADA прибыли в Киев, где совместно с Владимиром Кличко призвали кандидатов в президенты Украины сдать анализы на НСК Олимпийский между 15.00 и 18.00.