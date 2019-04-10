Президент України Петро Порошенко здав аналізи представникам VADA на НСК Олімпійський.

Президент України Петро Порошенко прибув на НСК Олімпійський, щоб здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA.

– Я так розумію, що Володимира Зеленського не було. Хочу заявити, що це обов’язкова процедура, щоб українці могли бути певними, що головнокомандувачем не стане наркоман чи алкоголік.

Але я не стверджую, що Зелінський є наркоманом. Але є найвищі процедури. Ігнорування цього – це є питання ризику і загрози.

Нагадаю, це не я ініціював питання, щоб зустрітися на НСК Олімпійський на дебати. Це була ініціатива Зеленського, – заявив Порошенко.

Також Порошенко підкреслив, що не платив за аналізи й не знає, скільки вони коштують.

Після прийому аналізів, наркологи VADA відправляться назад до США. Результати аналізів будуть відомі через 2-3 дні.

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Як відомо, інший кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що не буде здавати аналізів представникам VADA.

Перші результати аналізів Зеленського у клініці Eurolab не показали наявності наркотичних речовин.

Нагадаємо, сьогодні експерти VADA прибули до Києва, де спільно з Володимиром Кличком закликали кандидатів у президенти України здати аналізи на НСК Олімпійський між 15.00 і 18.00.