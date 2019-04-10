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Факти / Україна / Політика

Порошенко здав аналізи VADA на Олімпійському

Президент України Петро Порошенко здав аналізи представникам VADA на НСК Олімпійський.

Порошенко здав аналізи VADA на Олімпійському

Президент України Петро Порошенко прибув на НСК Олімпійський, щоб здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA.

– Я так розумію, що Володимира Зеленського не було. Хочу заявити, що це обов’язкова процедура, щоб українці могли бути певними, що головнокомандувачем не стане наркоман чи алкоголік.

Але я не стверджую, що Зелінський є наркоманом. Але є найвищі процедури. Ігнорування цього – це є питання ризику і загрози.

Нагадаю, це не я ініціював питання, щоб зустрітися на НСК Олімпійський на дебати. Це була ініціатива Зеленського, – заявив Порошенко.

Також Порошенко підкреслив, що не платив за аналізи й не знає, скільки вони коштують.

Після прийому аналізів, наркологи VADA відправляться назад до США. Результати аналізів будуть відомі через 2-3 дні.

Читайте: Порошенко: Я буду на дебатах 14 і 19 квітня

Як відомо, інший кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що не буде здавати аналізів представникам VADA.

Перші результати аналізів Зеленського  у клініці Eurolab не показали наявності наркотичних речовин.

Нагадаємо, сьогодні експерти VADA прибули до Києва, де спільно з Володимиром Кличком закликали кандидатів у президенти України здати аналізи на НСК Олімпійський між 15.00 і 18.00.

Фото: УНІАН

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