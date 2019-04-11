Артиллерийские подразделения оперативного командования Запад прошли учения на Ровенском военном полигоне.
На Ровенском полигоне прошли военные учения с использованием 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Акация.
Военные одного из артдивизионов механизированной бригады отработали боевые стрельбы по условным целям.
В ведомстве рассказали, что после марша по пересеченной местности батарея самоходных гаубиц вышла в определенный район, чтобы поразить цели противника.
Читайте: Армию усилят модернизированные ЗРК Куб и Тор
После этого артиллеристы с закрытой огневой позиции прикрыли продвижение своих пехотных подразделений.
Они нанесли удары из вооружения боевых машин по взводным опорным пунктам, минометным батареям и пехоте противника.
К слову, в Одесской области провели контрольные испытания ракетных комплексов Ольха М.