Артиллерийские подразделения оперативного командования Запад прошли учения на Ровенском военном полигоне.

На Ровенском полигоне прошли военные учения с использованием 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Акация.

Военные одного из артдивизионов механизированной бригады отработали боевые стрельбы по условным целям.

В ведомстве рассказали, что после марша по пересеченной местности батарея самоходных гаубиц вышла в определенный район, чтобы поразить цели противника.

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После этого артиллеристы с закрытой огневой позиции прикрыли продвижение своих пехотных подразделений.

Они нанесли удары из вооружения боевых машин по взводным опорным пунктам, минометным батареям и пехоте противника.

































ВСУ отработали боевую стрельбу из установок Акация / 8 фотографий

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