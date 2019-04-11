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Факты / Украина

ВСУ отработали боевую стрельбу из установок Акация

Артиллерийские подразделения оперативного командования Запад прошли учения на Ровенском военном полигоне.

ВСУ отработали боевую стрельбу из установок Акация

На Ровенском полигоне прошли военные учения с использованием 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок Акация.

Военные одного из артдивизионов механизированной бригады отработали боевые стрельбы по условным целям.

В ведомстве рассказали, что после марша по пересеченной местности батарея самоходных гаубиц вышла в определенный район, чтобы поразить цели противника.

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После этого артиллеристы с закрытой огневой позиции прикрыли продвижение своих пехотных подразделений.

Они нанесли удары из вооружения боевых машин по взводным опорным пунктам, минометным батареям и пехоте противника.

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ВСУ отработали боевую стрельбу из установок Акация / 8 фотографий

К слову, в Одесской области провели контрольные испытания ракетных комплексов Ольха М.

Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

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