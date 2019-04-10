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Факты / Украина / Политика

Порошенко анонсировал саммит в нормандском формате в случае переизбрания

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае своего переизбрания будет работать над скорейшей организацией саммита в нормандском формате.

Порошенко анонсировал саммит в нормандском формате в случае переизбрания

Петр Порошенко рассказал о своих шагах в отношении России в случае своего переизбрания.

Президент Украины заявил о том, что вскоре после его переизбрания пройдет саммит в нормандском формате.

– Когда я буду переизбран, в первую неделю должно пройти заседание саммита в нормандском формате, – сказал Порошенко в эфире на украинском радио в среду.

По его словам, на переговоры в нормандском формате будут вынесены вопросы освобождения военнопленных Россией украинских моряков и реализация компонента минских договоренностей по безопасности, в частности, организации миссии ООН на Донбассе.

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Как известно, инаугурация президента должна пройти не позднее 3 июня.

Напомним, в Берлине 11 декабря прошлого года состоялась встреча в нормандском формате на уровне политических советников.

Источник: Радио НВ

Фото: Dreamstime

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