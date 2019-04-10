Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае своего переизбрания будет работать над скорейшей организацией саммита в нормандском формате.
Петр Порошенко рассказал о своих шагах в отношении России в случае своего переизбрания.
Президент Украины заявил о том, что вскоре после его переизбрания пройдет саммит в нормандском формате.
– Когда я буду переизбран, в первую неделю должно пройти заседание саммита в нормандском формате, – сказал Порошенко в эфире на украинском радио в среду.
По его словам, на переговоры в нормандском формате будут вынесены вопросы освобождения военнопленных Россией украинских моряков и реализация компонента минских договоренностей по безопасности, в частности, организации миссии ООН на Донбассе.
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Как известно, инаугурация президента должна пройти не позднее 3 июня.
Напомним, в Берлине 11 декабря прошлого года состоялась встреча в нормандском формате на уровне политических советников.
Источник: Радио НВ