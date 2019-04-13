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Факти / Україна

Чого очікувати в разі перемоги Зеленського – міжнародні експерти

Міжнародні експерти припускають можливість провокацій з боку Росії в разі перемоги Володимира Зеленського на виборах в Україні.

Чого очікувати в разі перемоги Зеленського – міжнародні експерти

Володимиру Зеленському потрібно бути готовим до того, що Путін буде перевіряти його в наступні місяці в разі перемоги на виборах президента України 2019.

Про це говорить екс-заступник генерального секретаря НАТО Олександр Вершбоу .

Він зазначає, що Зеленському необхідно бути впевненим в сильних взаєминах з США та іншими країнами-членами НАТО, щоб спільно реагувати на будь-які провокації Москви.

Вербшоу також додає, що не має чіткого розуміння його ставлення до НАТО, тому хотілося б почути більш конкретну інформацію.

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Старший співробітник Естонського інституту у закордонних справах Джеймс Шер вважає, що Володимир Зеленський не має достатнього досвіду, щоб стати главою держави. Але він упевнений, що українське суспільство не дозволить повернути країну в сферу впливу Росії.

Екс-посол США в Україні Стівен Пайфер також визнає відсутність належного досвіду у можливого майбутнього президента.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Володимир Зеленський зустрівся з Еммануелем Макроном в Єлисейському палаці.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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