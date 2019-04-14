Сегодня, 14 апреля, на НСК Олимпийском прошли неофициальные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

На НСК Олимпийском прошли неофициальные дебаты кандидатов в президенты Украины.

Петр Порошенко приехал заранее, несколько минут пообщался со своими сторонниками, а затем отправился в пресс-центр, где ответил на вопросы журналистов.

Владимир Зеленский не пришел на дебаты.

Читайте: Дебаты Порошенко и Зеленского – последние новости (ОНЛАЙН)

Модерировал дебаты председатель правления ОО Общественное радио Андрей Куликов.

Из-за отсутствия оппонента дебаты больше напоминали обычную пресс-конференцию кандидата в президенты.

Факты ICTV собрали главные тезисы выступления Петра Порошенко на дебатах.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко уволили 12 апреля.

Напомним, в проведенном расследовании Дениса Бигуса говорилось о незаконном обогащении Семочко. В сюжете рассказывалось, что его семья имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а родственники, кроме украинского имеют гражданство России.

На дебатах Петр Порошенко объяснил происхождение агитационных бордов с Владимиром Путиным.

– Эти борды утверждают только одно: мы не дадим господину Путину шансов на его успех, – заявил Порошенко.

Также он добавил, что не отождествляет Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Один из вопросов касался обвинений Порошенко в адрес Зеленского по поводу его возможной зависимости от наркотиков.

– У меня нет никаких доказательств, подтверждающих, что Зеленский наркоман и я не делал таких заявлений, – заявил Порошенко.

Также президент высказал свое мнение относительно изготовления провокационного ролика, в котором Владимира Александровича сбивает машина.

– Я не хочу мериться роликами. Я противник виртуальной кампании. Приди на дебаты, расскажи и все закончится. Мне, как гражданину, не нравится та игра, в которую играет господин Зеленский, – отметил Порошенко.

Из-за того, что Владимир Зеленский не появился на дебатах, Петр Порошенко призвал своего оппонента прийти на дебаты 15 апреля в студию Свободы слова в эфире ICTV.

– Уважаемый Владимир Зеленский, завтра вас так же, как и меня пригласили в эфир ICTV на Свободу слова. Не бойтесь: дебаты – это не страшно, – отметил Порошенко.

После дебатов Петр Порошенко вышел к своим сторонникам и вместе с музыкантами спел украинскую народную песню Ти ж мене підманула. Импровизацию посвятили Владимиру Зеленскому.

Ранее Факты ICTV писали, что Петр Порошенко рассказал будет ли поддерживать Владимира Зеленского, если тот станет президентом Украины.