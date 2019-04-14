Сьогодні, 14 квітня, на НСК Олімпійському пройшли неофіційні дебати кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського.

На НСК Олімпійському пройшли неофіційні дебати кандидатів у президенти України.

Петро Порошенко приїхав заздалегідь, кілька хвилин поспілкувався зі своїми прихильниками, а потім вирушив у прес-центр, де відповів на запитання журналістів.

Володимир Зеленський не прийшов на дебати.

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Модерував дебати голова правління ГО Громадське радіо Андрій Куликов.

Через відсутність опонента дебати більше нагадували звичайну прес-конференцію кандидата у президенти.

Факти ICTV зібрали головні тези виступу Петра Порошенка на дебатах.

Президент України Петро Порошенко заявив, що заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка звільнили 12 квітня.

Нагадаємо, у проведеному розслідуванні Дениса Бігуса йшлося про незаконне збагачення Семочка. У сюжеті розповідалося, що його сім’я має будинки під Києвом вартістю в мільйони доларів, а родичі, крім українського, мають громадянство Росії.

На дебатах Петро Порошенко пояснив походження агітаційних бордів з Володимиром Путіним.

– Ці борди стверджують тільки одне: ми не дамо пану Путіну шансів на його успіх в Україні, – заявив Порошенко.

Також він додав, що не ототожнює Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

Одне з питань стосувалося обвинувачень Порошенка на адресу Зеленського з приводу його можливої залежності від наркотиків.

– Я не маю жодних доказів, які б підтверджували, що Зеленський наркоман і я не робив таких заяв, – заявив Порошенко.

Також президент висловив свою думку, щодо виготовлення провокаційного ролика, в якому Володимира Олександровича збиває автівка.

– Я не хочу мірятися роликами. Я противник віртуальної кампанії. Прийди на дебати, розкажи і все закінчиться. Мені, як громадянину, не подобається та гра, в яку грає пан Зеленський. Президент має бути реальним, а не віртуальним, – додав Порошенко.

Через те, що Володимир Зеленський не з’явився на дебатах, Петро Порошенко закликав свого опонента прийти на дебати 15 квітня в студію Свободи слова в ефірі ICTV.

– Шановний Володимир Зеленський, завтра вас так само, як і мене запросили в ефір ICTV на Свободу слова. Не бійтеся: дебати – це не страшно, – заявив Порошенко.

Після дебатів Петро Порошенко вийшов до своїх прихильників та разом з музикантами заспівав українську народну пісню Ти ж мене підманула. Імпровізацію присвятили Володимиру Зеленському.

Раніше Факти ICTV писали, що Петро Порошенко розповів чи буде підтримувати Володимира Зеленського, якщо той стане президентом України.