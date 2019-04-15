Петр Порошенко во время встречи с представителями бизнеса рассказал, как он посмотрел сериал Слуга народа.

Петр Порошенко на встрече Диалог власти и бизнеса поделился впечатлениями от просмотра сериала Слуга народа.

Президент высмеял освещение в сериале программы сотрудничества с международными финансовыми организациями, где МВФ представлена ​​в роли грабительской организации, а западные партнеры настаивают на монополии в добыче сланцевого газа.

Сокращение производства сельскохозяйственной продукции, открытие хранилища ядерных отходов в Чернобыльской зоне и его расширение на территорию всей Киевской области. Дорогие друзья, диктат Запада переходит все мыслимые и немыслимые пределы, – подытожил с улыбкой Петр Прошенко.

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Он также посмеялся с того, что в сериале Слуга народа страны Большой семерки боятся превращения Украины в большое региональное государство.

Петр Порошенко обратил внимание, что такая антизападная риторика в сериале является частью российской гибридной войны против Украины.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского прийти на дебаты в студию Свободы слова телеканала ICTV, после того, как он не появился 14 апреля на НСК Олимпийский.